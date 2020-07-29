المدير الرياضي لـ ميلان: بدأنا في تجديد عقود إبراهيموفيتش وهاكان ودوناروما

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

رومانيولي - كيسي - إبراهيموفيتش - كالابريا - تشالهان أوجلو - ميلان

قال ريكي ماسارا المدير الرياضي لـ ميلان إنهم يُجرون محادثات لتجديد عقد الثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش وجانلويجي دوناروما وهاكان تشالهان أوجلو.

ماسارا قال لـ شبكة سكاي إيطاليا قبل مواجهة ميلان وسامبدوريا: "نتحدث مع مينو رايولا ونسعى لفعل شيئا خلف الكواليس، حتى وإن كان من الصعب إبقاء الأمور بعيدة عن الإعلام".

وتابع "نحن سعداء، أولا وقبل كل شيء فإن إبراهيموفيتش كان قادرا على إضافة القيمة إلى ميلان مجددا".

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد 30 مليون يورو لبيع إيمرسون إلى ميلان رسميا - بيولي مستمر مع ميلان حتى صيف 2022 رائعة تشالهان أوجلو لا تكفي.. ميلان يفرط في انتصار هام على أتالانتا ثنائية إبراهيموفيتش "العجوز" تقود ميلان للفوز على ساسولو

وعن تجديد عقد دوناروما "لديه عقدا ونرغب في عقد أطول لنواصل مستقبل أقوى معا، أما إبراهيموفيتش فينتهي عقده بنهاية الموسم لذلك المفاوضات مختلفة".

السويدي المخضرم سجل 8 أهداف وصنع 4 منذ انتقاله إلى ميلان في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وأتم عن التركي هاكان: "يتبقى عاما على نهاية عقده، ونحن سعداء للغاية بما يفعله وقد تمكن من إظهار إمكاناته الكاملة هذا الموسم. نحن نناقش الوضع مع وكيله أيضا".

وظهرت بعض التقارير في الآونة الأخيرة تشير لرغبة صانع ألعاب الروسونيري لعدم تجديد تعاقده والعودة مرة أخرى للدوري الألماني.

ميلان ضمن التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويحتل المركز السادس برصيد 60 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

طالع أيضا

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم

رقم قياسي تاريخي في انتظار إيموبيلي

ثنائي أودينيزي في قائمة منتخب مصر للشباب

مرتضى: المشاكل منذ قدوم الخطيب

منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب

ميلان إبراهيموفيتش دوناروما تشالهان أوجلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: فضلت الرحيل عن الأهلي بكل احترافية رغم عدم سهولة القرار 16 دقيقة | الدوري المصري
نهاية الوديات.. الزمالك يختتم استعداداته لعودة الدوري بتعادل مع طلائع الجيش 17 دقيقة | الدوري المصري
في المباراة الثانية بينهما.. الإسماعيلي يتعادل مع المقاصة وديا 30 دقيقة | الدوري المصري
نجم إيفرتون السابق: صلاح وماني سيغادران ليفربول قريبا 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المدير الرياضي لـ ميلان: بدأنا في تجديد عقود إبراهيموفيتش وهاكان ودوناروما 37 دقيقة | أوروبا
محمد سراج: تطوير قناة الأهلي كان ضمن خطة الإدارة.. سترد على الإساءة بأصول وثوابت النادي 39 دقيقة | مصر
كشاف يونايتد السابق يكشف سبب عدم انضمام بوليسيتش للفريق 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأشعة تؤكد إصابة ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل.. وتحديد مدة غيابه 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك"
قد ينال إعجابك