المدير الرياضي لـ ميلان: بدأنا في تجديد عقود إبراهيموفيتش وهاكان ودوناروما

قال ريكي ماسارا المدير الرياضي لـ ميلان إنهم يُجرون محادثات لتجديد عقد الثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش وجانلويجي دوناروما وهاكان تشالهان أوجلو.

ماسارا قال لـ شبكة سكاي إيطاليا قبل مواجهة ميلان وسامبدوريا: "نتحدث مع مينو رايولا ونسعى لفعل شيئا خلف الكواليس، حتى وإن كان من الصعب إبقاء الأمور بعيدة عن الإعلام".

وتابع "نحن سعداء، أولا وقبل كل شيء فإن إبراهيموفيتش كان قادرا على إضافة القيمة إلى ميلان مجددا".

وعن تجديد عقد دوناروما "لديه عقدا ونرغب في عقد أطول لنواصل مستقبل أقوى معا، أما إبراهيموفيتش فينتهي عقده بنهاية الموسم لذلك المفاوضات مختلفة".

السويدي المخضرم سجل 8 أهداف وصنع 4 منذ انتقاله إلى ميلان في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وأتم عن التركي هاكان: "يتبقى عاما على نهاية عقده، ونحن سعداء للغاية بما يفعله وقد تمكن من إظهار إمكاناته الكاملة هذا الموسم. نحن نناقش الوضع مع وكيله أيضا".

وظهرت بعض التقارير في الآونة الأخيرة تشير لرغبة صانع ألعاب الروسونيري لعدم تجديد تعاقده والعودة مرة أخرى للدوري الألماني.

ميلان ضمن التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويحتل المركز السادس برصيد 60 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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