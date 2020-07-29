كشاف يونايتد السابق يكشف سبب عدم انضمام بوليسيتش للفريق

كشف جورجي ألفيال كشاف مانشستر يونايتد السابق عن رفض ناديه ضم كريستيان بوليسيتش حينما كان لاعبا في بروسيا دورتوند قبل انتقاله لتشيلسي.

وقال كشاف يونايتد السابق لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية: "عندما عملت مع يونايتد طلبت التعاقد مع بوليسيتش لأنني علمت كل شيء عنه".

وواصل "كنت عرف مدى تطوره في دورتموند وأنه سيصبح نجما في المستقبل، لقد آمنت به دائما وكان لدي اتصال شبه دائم مع والده وأبلغته بأنني رشحت كريستيان لمانشستر يونايتد".

واستدرك "المشكلة الأولى كانت تكمن أن نطاق عملي كان يتعلق بأمريكا الجنوبية وهو كان يلعب في ألمانيا، وفي ذلك الوقت أهدافي كانت بوليسيتش وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الحالي".

وتابع "لقد طلبت التعاقد مع ديفيز لأنني كنت أعلم أن هناك كشاف ألماني يتابعه كذلك، الأمر لم يكن انظروا لذلك الفتى بل كان وقعوا عقدا مع ذلك الفتى".

وشدد كشاف يونايتد السابق "عندما كنت أرشح لاعبا كنت أشعر أنه لديه إمكانيات هائلة".

وعاد جورجي ألفيال للحديث عن بوليسيتش مجددا وقال: "بالنسبة له ذهبت مباشرة لرئيس الكشافين وقلت له اسمع هناك موهبة استثنائية ونريد رؤيته حالا وأن نتخذ قرارا بشأنه وإلا سينضم لناد آخر وهو ما حدث مع ألفونسو ديفيز كذلك".

وعن سبب عدم ضم يونايتد لبوليسيتش قال: "أعتقد أن يونايتد لم يفكر فيه ربما لأنه أمريكي واعتقدوا أنه ليس مستعدا للعب في دوري كبير، ولكن لم يكن لدي أي شكوك فقد كان يلعب في ألمانيا ويؤدي جيدا".

وأردف "لذا أنا لا أنظر للاعب الآن لكن أرى كل شيء عنه وعن خلفيته ، وإن كان يفعل ما يفعله وهو صغير في السن فتخيل إن تم تدريبه جيدا وتطور فسوف ينفجر".

وأتم كشاف يونايتد السابق حديثه "هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يشاهدون ميسي ورونالدو ويتعلم منهما ويستطيع القيام بأي شيء لأنه لديه الموهبة، هو لاعب فريد".

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