سكاي: يونايتد واثق من إتمام صفقة سانشو.. ويقلل اهتمامه بـ جريليش

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 18:16

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

تثق إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إتمام صفقة التعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، لدعم صفوف فريقها في الموسم المقبل.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد ستركز في الفترة المقبلة على إتمام صفقة سانشو.

ويرغب دورتموند في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني دفعة واحدة من أجل بيع سانشو.

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المبلغ الذي سيحاول مانشستر يونايتد تخفيضه أثناء المفاوضات مع النادي الألماني أو سدداه على أكثر من مرة.

لكن دورتموند يرى أنه من الصعب التخلي عن سانشو إذا كان المقابل المادي أقل من المطلوب.

حتى إذا كان النادي الألماني سيبيعه في الموسم المقبل بسعر أقل.

وينتهي تعاقد سانشو البالغ من العمر 20 عاما مع دورتموند في عام 2022.

النجم الشاب لمنتخب إنجلترا يقدم مستوى أكثر من رائع مع دورتموند في المواسم الماضية، وسجل خلال الموسم المنقضي 20 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة خلال 44 مباراة.

على جانب آخر قلل مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع جاك جريليش نجم وقائد أستون فيلا، من أجل التركيز على صفقة سانشو.

كذلك يرى مانشستر يونايتد صعوبة في التعاقد مع جريليش بعد بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

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