رسميا - تتويج بلوزداد بلقب الدوري الجزائري بعد إلغاء المسابقة.. ومنع الهبوط

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 15:01

كتب : محمد عبد العظيم

شباب بلوزداد - الكونفدرالية

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الأربعاء إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم وتتويج المتصدر شباب بلوزداد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن اتحاد الكرة في البلاد قرر إلغاء الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن تتويج شباب بلوزداد كبطل لموسم 2019-2020.

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شباب بلوزداد كان متصدرا للدوري قبل توقفه، برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه وفاق سطيف، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

وبذلك يتوج بلوزداد باللقب السابع في تاريخه.

واستقر الاتحاد الجزائري على صعود 4 أندية من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز مع الغاء الهبوط.

وصعدت فرق أولمبي المدية ووداد تلمسان وسريع جيليزان وشبيبة سكيكدة إلى الدوري الممتاز.

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شباب بلوزداد الدوري الجزائري فيروس كورونا
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