كورونا تضرب الكرة الإسبانية.. إشبيلية يعلن إصابة أحد لاعبيه

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا.

وذكر إشبيلية عبر موقعه الرسمي أن نتيجة اختبار أحد لاعبيه جاءت إيجابية بعدما خضع الجهاز الفني ولاعبو الفريق لاختبارات يوم الأحد الماضي، ولا يعاني اللاعب المصاب من أي أعراض ويتمتع بصحة جيدة ويخضع للعزل في المنزل.

وأبلغ إشبيلية على الفور جميع السلطات الرياضية والصحية المختصة حول هذا الظرف، وقام بعزل الشخص المصاب، وأوقف تدريبات الفريق مؤقتا ونفذ مهام التطهير في المرافق باتباع البروتوكولات الموضوعة لهذه المواقف بدقة.

كما أجرى النادي اختبارين جديدين على بقية الموظفين، وجاءت نتائج الاختبار الأول سلبية، وستعلن نتائج الاختبارات الثانية التي أجريت اليوم صباح الخميس.

ويخطط إشبيلية للعودة إلى التدريبات بجلسات فردية وبجميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها بعد ظهر الخميس، إذا كانت نتائج الاختبار الثاني سلبية.

يذكر أن إشبيلية أنهى الليجا في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويلعب ضد روما يوم 6 أغسطس المقبل في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ماذا يحدث في إسبانيا

أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه ماريانو دياز قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما نشبت أزمة كبيرة في كرة القدم الإسبانية، بخصوص المقعد الرابع المشارك في ملحق الصعود للدوري الممتاز.

حيث قررت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إلغاء المباراة المتبقية في الموسم بين ديبورتيفو لاكورونيا وفوينلابرادا بسبب عدم وجود وقت لإقامتها، وإبقاء الجدول على ما هو عليه، ليخطف إلتشي البطاقة الرابعة في الملحق، ويتأهل لمواجهة ريال سرقسطة.

ووصل مجموع أعداد مصابي فوينلابرادا إلى 28 حالة بحسب ما أعلن النادي في بيانٍ رسمي.

ثم أعلن نادي ألميريا إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة جيرونا في الملحق المؤهل لليجا.

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