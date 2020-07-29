مورينيو يتغزل في برونو فيرنانديز

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

تغنى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام بقدرات مواطنه برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد بعد تألقه مع الشياطين الحمر.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

وقال مورينيو لجريدة ريكورد البرتغالية: "برونو لعب بشكل جيد، وطور أداء مانشستر يونايتد".

وأضاف المدرب البرتغالي "لقد أثبت برونو فيرنانديز أنه يسدد ركلات الجزاء بشكل بارع".

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وسجل برونو 8 أهداف وصنع 7 خلال 14 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه ليونايتد في يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة.

وتابع مورينيو "إنه أحد أفضل لاعبي العالم في تسديد ركلات الجزاء، لقد تسبب في نحو 20 ركلة جزاء ليسددها".

وقاد النجم البرتغالي فريقه للفوز بنتيجة 2-0 أمام مضيفه ليستر سيتي في آخر جولات الدوري الإنجليزي، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في جدول الترتيب.

وبعد أن حجز يونايتد أحد بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يتبقى للفريق المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يواجه نظيره لاسك النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 5 أغسطس المقبل، وكان الشياطين الحمر قد فازوا بنتيجة 5-0 في الذهاب.

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