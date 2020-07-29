أليسون: سيتذكرني الجميع بالاحتفال بصناعة هدف صلاح أمام يونايتد

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 14:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أليسون - ليفربول - مانشستر يونايتد

يتوقع أليسون بيكر حارس ليفربول أن يتذكره الجميع بالهدف الذي صنعه لزميله محمد صلاح في لقاء الريدز مع مانشستر يونايتد في أنفيلد يناير الماضي.

أليسون صنع هدفا لا ينسى لصلاح في الوقت بدل الضائع من اللقاء وركض من نهاية الملعب للاحتفال مع الدولي المصري في مشهد نادر.

وقال أليسون في تصريحات لموقع ناديه: "كانت تلك لحظة كبيرة، سيتذكرني الجميع بهذا الهدف طوال حياتي".

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وأضاف "أعتقد أنهم سيتذكرون انطلاقتي من مرماي حتى وصلت إلى صلاح بجوار المرمى الآخر، هذا شيء لم أفعله من قبل، فأنا أحب دائما الاحتفال مع نفسي".

وواصل "أحاول التركيز دائما طوال المباراة ولكني كنت أعلم أن هذه هي اللحظة الأخيرة من المواجهة، لقد انتهت المباراة عمليا وفعليا بهذا الهدف".

وأتم الحارس البرازيلي "شعرت بذلك في لحظة ولم أتمالك نفسي حتى ركضت لنحتفل معا".

الهدف كان أحد اللحظات الحاسمة في موسم ليفربول التاريخي الذي حقق فيه لقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما.

وكان الأول لصلاح في شباك مانشستر يونايتد التي صمدت أمامه طوال الموسمين الماضيين.

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