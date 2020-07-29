كاف يقرر نظام إقامة الكونفدرالية في المغرب ويحدد موعد المباريات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباريات بطولة الكونفدرالية في المغرب.

وتقام مباريات نصف النهائي بنفس النظام الذي تم الاستقرار عليه وهو مباراة واحدة وليس الذهاب والإياب مثل الكونفدرالية.

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

يواجه بيراميدز فريق هورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب كاف من أجل إقامة نصف نهائي الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب أسوة بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بعد رفض إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر وإعادته لنظام المباراتين.

اقرأ أيضا

مرتضى يناشد رئيس الوزراء

الأهلي يمدد عقد مروان محسن

الشحات يكشف موعد عودته

أمير مرتضى يوضح موقف تفاوض الزمالك مع صالح

وكيل وادي يفجر مفاجأة كبرى