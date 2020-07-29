جدو يحكي عن واقعة اتهامه لـ الزمالك بالتزوير.. وموقف أحزنه من الأهلي

حكى محمد ناجي "جدو" لاعب الجونة واقعة اتهامه لمسؤولي الزمالك بتزوير توقيعه في عام 2010 بالإضافة لموقف أحزنه من ناديه السابق الأهلي.

وتحدث جدو لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "قبل كأس أمم إفريقيا 2010 تحدث معي حسام حسن الذي أحبه كثيرا لضمي إلى الفريق".

وواصل "مسؤولو الزمالك طلبوا الحصول على توقيعي على عقود مثلما يحدث الآن وهم سيتفاوضون مع الاتحاد السكندري وأنا اشترطت ذلك بالفعل إنني أرحل عن طريق نادي الاتحاد لما له من فضل كبير علي".

وأكمل "بعد ذلك وعقب العودة من أنجولا فوجئت بأن الزمالك سرب توقيعي على عقود انتقالي إليه وهو ما أغضبني ثم فوجئت بقولهم بإنني حصلت على أموال التعاقد وهو ما لم يحدث".

وأردف جدو "الأهلي دخل البيت من الباب الشرعي وتفاوض مع الاتحاد وحصل على الاستغناء الخاص بي من اتحاد الكرة".

وتابع "الزمالك اشتكاني وقرر اتحاد الكرة إيقافي وتغريمي 2 مليون و200 ألف جنيه ولكن شهادة حازم إمام أنصفتني".

وواصل "قدمت بلاغ للنائب العام بالتزوير وخيانة الأمانة بسبب ملء العقود بتفاصيل لم تحدث، فأنا وقعت على عقد على بياض في البداية وكل ما كُتب في العقد بعد ذلك لم أكن أعلمه".

وأردف "تحدث مسؤولو الزمالك مع المحامي الخاص هشام عبد ربه وأعطوه حقيبة بها مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه لدفع الغرامة والتنازل عن الشكوى على أن يتنازل النادي كذلك عن الشكوى ضد وانتهى الأمر.

موقف أحزنه من الأهلي

وعن موقف أحزنه من الأهلي قال: "لا أعلم سبب رحيلي حتى اليوم عن الأهلي، قبل انتقالي لهال سيتي طلبوا مني تجديد تعاقدي لعام وجددت لعامين".

وأضاف "حينما شعرت إنني لن أشارك طلبت الرحيل للعب بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء وعلاء عبد الصادق نصحني بالاستمرار".

وأكمل ضاحكا "في ذلك الوقت ضم الأهلي أحمد حجازي ورامي ربيعة وكانت القائمة مكتملة وكان من المنطقي أن يخرج مدافعين لكنني رحلت".

وأتم "لم أحب طريقة رحيلي عن الأهلي لكنني أحب هذا النادي كثيرا وقدم لي الكثير وليس موقفا وحيدا يجعلني أغضب منه وأنسى كل الأشياء الجيدة".