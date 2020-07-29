يويفا: إصابة ماريانو بالكورونا لن تؤثر على إقامة لقاء سيتي وريال مدريد بشكل طبيعي

يثق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إقامة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بشكل طبيعي رغم إصابة ماريانو دياز مهاجم الملكي بفيروس كورونا.

ماريانو دياز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأفاد ريال مدريد يوم الثلاثاء أن ماريانو دياز أصيب بفيروس كورونا قبل 10 أيام من المباراة التي تقام يوم 8 أغسطس في ملعب الاتحاد معقل سيتي.

وأوضح يويفا في بيان "نتواصل مع نادي ريال مدريد لمراقبة الموقف ومعرفة قرارات السلطات الإسبانية المعنية".

وأضاف البيان "واثقون بأن هذه الحالة لن تؤثر على إقامة اللقاء بشكل طبيعي“.

وانتهى لقاء الذهاب بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي.

الفائز من المواجهة، سيواجه أولمبيك ليون أو يوفنتوس في ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة يوم 15 أغسطس المقبل على ملعب خوسيه ألفالادي بلشبونة.

من يعبر ربع النهائي، ينتظر مواجهة المنتصر من نابولي/برشلونة - تشيلسي/بايرن ميونيخ في مباراة نصف النهائي التي ستقام يوم 19 من الشهر نفسه على الملعب نفسه.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس في ملعب نادي بنفيكا.

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