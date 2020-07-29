بسبب تصريحاته العنصرية.. حرمان مدرب طلائع الجيش السابق من العمل في جنوب إفريقيا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 11:22

كتب : محمد عبد العظيم

لوك إيميل مدرب الجيش

قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم حرمان لوك إيميل المدرب البلجيكي من العمل في البلاد على خلفية تصريحاته العنصرية تجاه جماهير يانج أفريكانز التنزاني.

وكان المدير الفني الذي سبق له قيادة طلائع الجيش، قد وصف جماهير يانج أفريكانز بالكلاب والقردة ردا على الانتقادات التي توجه له بعد خسارة الدوري التنزاني.

وقامت إدارة يانج أفريكانز بإقالة المدرب وأعلن الاتحاد التنزاني نيته تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ضد لوك إيميل.

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ومن جانبه أصدر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم بيانا يتضامن فيه مع نظيره التنزاني بالإشارة لوزارة الرياضة في البلاد بعدم منح تصريح للعمل للمدرب في جنوب إفريقيا مستقبلا نظرا لـ فعله المشين للأخلاق على حد وصفهم.

وجاء بيان اتحاد جنوب إفريقيا كالآتي:

تابع اتحاد كرة القدم الفعل المشين للأخلاق الذي قام به المدرب لوك إيميل في الدوري التنزاني ونريد أن نعرب عن تضامننا مع الاتحاد التنزاني ونادي يانج أفريكانز ويجبرنا تاريخنا ومعتقداتنا على نبذ العنصرية بجميع أشكالها إذ يتعارض ذلك السلوك مع مبادئ نيلسون مانديلا في حربه ضد العنصرية بأن الرياضة لديها القدرة على تغيير العالم وتوحيد الناس جميعا.

لذلك قرر إتحاد كرة القدم الآتي :

1- لفت انتباه وزير الرياضة لهذه المسألة بحرمان المدرب من العمل في البلاد وإننا سنقوم بالاعتراض في حالة منحه تصريح العمل في جنوب إفريقيا مستقبلا.

2- لفت انتباه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) ضد سلوك المدرب البلجيكي.

3- إرسال خطاب دعم وتضامن للاتحاد التنزاني والتأكيد على تعاوننا الكامل معهم في أي خطوات علاجية للموقف الحالي ومن المؤسف أن يحدث ذلك في أعقاب الحملة العالمية لدعم أصحاب البشرة السمراء.

وسبق وأن تولى لوك إيميل تدريب عدة أندية في جنوب إفريقيا أخرها نادي بلاك ليوباردز في الموسم الماضي كما سبق وأن أشرف على المهمة التدريبية لطلائع الجيش أيضا في الموسم الماضي.

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