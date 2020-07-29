منافس الأهلي – جاريدو منتقدا أداء الوداد: بعض اللاعبين لم يقدموا المنتظر منهم

انتقد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد المغربي أداء فريقه في التعادل ضد مولودية وجدة 1-1 في جولة استئناف الدوري المغربي.

وقال الإسباني في تصريحات نقلها موقع le360 المغربي: "بدأنا المواجهة بشكل جيد من خلال الاستحواذ على الكرة وخلق العديد من فرص التسجيل خلال الشوط الأول، لكن اللاعبين ارتكبوا أخطاء ساهمت في ضياع التركيز والثقة لديهم ".

وأوضح مدرب الأهلي السابق، والذي سيقابله في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل: "نتيجة التعادل غير مرضية. استعددت للمباراة من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، لم نكن نستحق الهزيمة خلال الشوط الأول بالمقارنة مع الفرص السانحة للتسجيل التي أتيحت لهم ولم يحسنوا ترجمتها لأهداف كانت ستغير أطوار المواجهة" .

وأكمل "الأندية الكبرى ذات الجماهيرية الكبيرة مطالبة دوما بتحقيق نتجة الفوز خلال كل مواجهة، وسأقوم بمراجعة المباراة من جديد والاشتغال على مكامن الخلل من أجل التعويض خلال المباريات المقبلة".

وأتم جاريدو "بعض اللاعبين لم يقدموا ما كان منتظرا منهم، ويلزمهم بعض الوقت لاستعادة مستوياتهم المعهودة عقب توالي المباريات الرسمية، بعد أن ابتعدوا عن المنافسات لما يفوق 4 أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا. على اللاعبين بذل مزيدا من الجهد والعمل لتحقيق تطلعات الجماهير الودادية والظفر بالبطولة الاحترافية أو دوري أبطال إفريقيا" .

ويتصدر الوداد الدوري المغربي بـ37 نقطة بعد تعادله الرابع هذا الموسم بعد 19 جولة، فاز فيها 11 مرة وهُزم 4 مرات، أما مولودية وجدة فهو الثالث بـ35 نقطة.

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