المقاصة: إيهاب جلال مدربا للفريق لنهاية الموسم

رد وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة على ما يتردد بشأن الاستغناء عن بعض اللاعبين والمدير الفني للفريق إيهاب جلال.

صرح هويدي عبر إذاعة راديو مصر "ما يتردد عن الاستغناء عن بعض اللاعبين كلام غير منطقي، لأننا نستكمل الموسم، ويتبقى لنا 17 مباراة".

وأضاف "بدأنا فترة الإعداد يوم 4 يوليو الماضي، لعبنا 4 مباريات ودية، والفريق مستقر، بما فيه أوضاع اللاعبين الأجانب".

وأكد مدير الكرة بالمقاصة "إلى الآن إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة، سوف يستكمل الموسم، وأعد أنه مستمر إذا كانت الأمور تسير على ما يرام".

وختم وليد هويدي في سياق آخر "لا يمكن توقيع عقوبة ضد أي لاعب يصاب بفيروس كورونا، لأن الإصابة واردة مهما كان الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

ويحتل الفريق الفيومي المركز الـ 17 قبل الأخير 14 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستأنف في 6 أغسطس المقبل.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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