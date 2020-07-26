لاعب الزمالك الشاب: سعيد بالتسجيل مع الفريق الأول.. والكبار يساندوننا دائما

الأحد، 26 يوليه 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

حسام أشرف

أعرب حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب عن سعادته بالتسجيل في فوز فريقه على وادي دجلة وديا.

وتغلب الزمالك على وادي دجلة بأربعة أهداف دون رد في مباراة استغرقت 120 دقيقة بموافقة الناديين، وسجل حسام أشرف الهدف الأول.

وقال حسام أشرف في تصريحات لقناة الزمالك: "شرف لي تسجيل هدف مع فريق الزمالك الأفضل في إفريقيا".

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وأوضح "ليست المرة الأولى التي أتواجد بها مع الفريق الأول ولكن تم تصعيدي أكثر من مرة منذ فترة إيهاب جلال"

وأضاف "أتوجه بالشكر لأمير مرتضى، ومرتضى منصور رئيس النادي وباتريس كارتيرون على تلك الفرصة".

وشدد "اللاعبون الكبار دائما ما يساندوننا، من أجل الظهور بمستوى جيد مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "الهدف حافز لي وأسعى أن يكون خطوة لفرصة أفضل مع الزمالك".

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