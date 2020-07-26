رديف برشلونة يفشل في التأهل للدرجة الثانية.. وإصابة مدافعه تتسبب في أزمة للفريق الأول

فشل رديف برشلونة (Barcelona B) في التأهل لدوري الدرجة الثانية الإسباني بعد خسارة نهائي الملحق.

رونالد أرواخو النادي : برشلونة برشلونة

وتأهل ساباديل إلى الدرجة الثانية بالفوز على رديف برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان رديف برشلونة قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد قبل أن يسجل ساباديل هدفين في الشوط الثاني بالدقيقتين 47 و74.

وتعرض رونالد أرواخو مدافع فريق رديف برشلونة للإصابة في الدقيقة 75 وتسببت في خروجه من الملعب.

وخرج المدافع الذي يلعب مع الفريق الأول باكيا بسبب إصابته التي قد تحرمه من المشاركة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني فريق برشلونة الأول من أزمة دفاعية بسبب إصابة صامويل أومتيتي وعدم اكتمال شفاء كليمونت لينجليه.

ويعاني أومتيتي من إصابة في الركبة، بينما تعرض لينجليه لإصابة في ختام الدوري الإسباني وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة نابولي في دوري الأبطال.

وكان كيكي سيتين المدير الفني للفريق الأول لبرشلونة قد رفض في البداية مشاركة ثلاثي الرديف أرواخو وريكي بويج وأنسو فاتي، قبل أن يوافق على مشاركة مدافعه في النهاية.

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