في إيطاليا - روما ينجو من عقبة فيورنتينا.. و"هاتريك" إيموبيلي يزين خماسية لاتسيو

نجح فريق روما في تعزيز حظوظه في التأهل للدوري الأوروبي بالفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أما تشيرو إيموبيلي فعزز صدارته لهدافي الدوري الإيطالي بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليبتعد عن كريستيانو رونالدو بـ 4 أهداف، في فوز لاتسيو بخمسة أهداف على فيرونا مقابل هدف واحد.

وسجل جوردان فيريتو لاعب روما هدفي فريقه من ركلة جزاء في الدقيقتين 45 و87 بينما سجل ميلينكوفيتش هدف فيورنتينا الوحيد في الدقيقة 54.

أما لاتسيو فتغلب على فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، سجل سفيان أمرابط هدف فيرونا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بينما افتتح إيموبيلي أهدافه في الدقيقة 51 من الشوط الأول من ركلة جزاء ايضا.

وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية باكتساح لفريق لاتسيو بتسجيل ملينكوفيتش سافيتش هدفا في الدقيقة 56 قبل أن يضيف كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 63، وأحرز إيموبيلي هدفين متتاليين في الدقيقتين 84 و94، وكان الهدف الأخير من ركلة جزاء ثالثة في المباراة.

ورفع إيموبيلي رصيده إلى 34 هدفا بفارق أربعة أهداف عن كريستيانو رونالدو أقرب ملاحقيه.

ورفع روما رصيده إلى 64 نقطة بعد مرور 36 جولة ويحتاج نقطيتن فقط من المباراتين المتبقيتين ليضمن التأهل للدوري الأوروبي.

أما لاتسيو فرفع رصيده إلى 75 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن إنتر وصيف المسابقة.

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