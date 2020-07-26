كرة سلة - الزمالك يستعد لإفريقيا بالعودة للتدريبات 8 أغسطس

الأحد، 26 يوليه 2020 - 21:16

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالزمالك يوم 8 أغسطس المقبل للعودة إلى التدريبات من جديد.

ويغيب الزمالك عن المباريات والتدريبات منذ منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وودع الزمالك منافستي دوري السوبر للمحترفين وكأس مصر للموسم الجاري.

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وقرر الزمالك العودة للتدريبات يوم 8 أغسطس على أن يتم البدأ بالمران البدني قبل خوض التدريبات الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بصفته حامل لقب دوري السوبر المصري للموسم الماضي.

وتقام بطولة إفريقيا تحت رعاية رابطة كرة السلة الأمريكية NBA للمرة الأولى في تاريخ القارة.

وكان من المقترح أن تقام بطولة إفريقيا في أكتوبر أو نوفمبر المقبل مع تغيير نظام البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولة الإفريقية التي لم يتم تحديد موعدها بشكل رسمي.

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