جوارديولا: لا أعتقد أن يلحق أجويرو بمواجهة ريال مدريد

لا يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن يلحق سرجيو أجويرو مهاجم الفريق بمواجهة ريال مدريد.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد يوم 7 أغسطس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعاني أجويرو من إصابة في الركبة وكان قد سجل 23 هدفا في 32 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وقال جوارديولا لموقع ناديه الرسمي عقب ختام مباريات الدوري الإنجليزي: "لحاق أجويرو؟ لا، أعتقد أنه لن يكون ممكنا عودته للمباريات في ذلك الوقت".

وحقق مانشستر سيتي الفوز بخمسة أهداف دون رد على نورويتش في ختام مبارياته بالدوري الإنجليزي.

وأضاف جوارديولا "تلك النتيجة لا تعني شيئا بالنسبة لمواجهة ريال مدريد، نحن في حاجة إلى برنامج تدريبي عالي الجودة لمدة اسبوعين لضمان وصول اللاعبين لقمة مستواهم".

وتابع "المنافسة مختلفة والخصم مختلف ولذلك لا يمكن المقارنة، لدينا أسبوعان".

وأوضح المدير الفني الإسباني "سنبدأ في الاستعداد ونخبر اللاعبين بما يجب عليهم فعله من أجل الوصول لأفضل الظروف".

وبالحديث عن كيفن دي بروين ومعادلة الرقم القياسي لتييري هنري كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم قال: "نحن نعرف قدر دي بروين".

وشدد "دي بروين دائما ما يساعد الفريق ولديه جودة عالية ليست فقط في صناعة الأهداف ولكن بالتسجيل أيضا".

وأتم تصريحاته "لقد صنع هدفا واحدا وكان بإمكانه تحطيم الرقم القياسي بسهولة بدلا من مشاركته مع تييري هنري، لعب جيدا حقا وسجل هدفين رائعين".