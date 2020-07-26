تشكيل يوفنتوس – ديبالا ورونالدو وكوادرادو يقودون الهجوم ضد سامبدوريا

الأحد، 26 يوليه 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - أودينيزي - الدوري الإيطالي

دفع ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس بالثلاثي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وخوان كوادرادو في خط هجوم فريقه لمواجهة سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، مواجهة قد تحسم اللقب لصالح السيدة العجوز.

يوفنتوس يتوج بطلا للدوري الإيطالي في حالة الفوز ضد سامبدوريا للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه.

ويلعب الثلاثي بلايس ماتويدي وأدريان رابيو وميراليم بيانتش في خط وسط يوفنتوس.

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ويتواجد الثنائي ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت في قلب الدفاع.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويجتش تشيزني

الدفاع: دانيلو – بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو

الوسط: بيانتش – رابيو – ماتويدي

الهجوم: كوادرادو – ديبالا - رونالدو

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