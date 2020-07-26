بتمريرة "ميسي" وهدف "دي ماريا".. المصري يتعادل وديا مع سموحة
الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:25
كتب : أيمن عيد
تعادل المصري أمام نظيره سموحة بهدف لكل فريق في مباراة ودية اليوم الأحد.
المصري تقدّم في الدقيقة 38 بواسطة عبد الناصر "دي ماريا" بعد تمريرة من أحمد عادل "ميسي".
من ميسي إلى دي ماريا وهدف أول للمصري في مرمى سموحة #المصري : 1 #سموحة : 0
"مباراة ودية"#ONTime_Sports pic.twitter.com/RC2uhs1rq3— OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020
وفي الدقيقة 47 أدرك أحمد حسن مكي التعادل لـ سموحة من ركلة جزاء.
في أول دقيقة من الشوط الثاني أحمد حسن مكي يتعادل لسموحة من ركلة جزاء#المصري : 1 #سموحة : 1
"مباراة ودية"#ONTime_Sports pic.twitter.com/XhXqg6TJUv— OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020
وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين سابقتين أمام طلائع الجيش، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، وفاز المصري بالثانية 1-0.
فيما خسر سموحة مباراته الودية الأولى أمام الزمالك بنتيجة 1-5، قبل أن يخسر من الأهلي 0-4.
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