بتمريرة "ميسي" وهدف "دي ماريا".. المصري يتعادل وديا مع سموحة

تعادل المصري أمام نظيره سموحة بهدف لكل فريق في مباراة ودية اليوم الأحد.

المصري تقدّم في الدقيقة 38 بواسطة عبد الناصر "دي ماريا" بعد تمريرة من أحمد عادل "ميسي".

وفي الدقيقة 47 أدرك أحمد حسن مكي التعادل لـ سموحة من ركلة جزاء.

في أول دقيقة من الشوط الثاني أحمد حسن مكي يتعادل لسموحة من ركلة جزاء#المصري : 1 #سموحة : 1 "مباراة ودية"#ONTime_Sports pic.twitter.com/XhXqg6TJUv — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين سابقتين أمام طلائع الجيش، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، وفاز المصري بالثانية 1-0.

فيما خسر سموحة مباراته الودية الأولى أمام الزمالك بنتيجة 1-5، قبل أن يخسر من الأهلي 0-4.

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