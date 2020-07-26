بتمريرة "ميسي" وهدف "دي ماريا".. المصري يتعادل وديا مع سموحة

الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:25

كتب : أيمن عيد

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء إينوجو رينجرز

تعادل المصري أمام نظيره سموحة بهدف لكل فريق في مباراة ودية اليوم الأحد.

المصري تقدّم في الدقيقة 38 بواسطة عبد الناصر "دي ماريا" بعد تمريرة من أحمد عادل "ميسي".

وفي الدقيقة 47 أدرك أحمد حسن مكي التعادل لـ سموحة من ركلة جزاء.

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين سابقتين أمام طلائع الجيش، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، وفاز المصري بالثانية 1-0.

فيما خسر سموحة مباراته الودية الأولى أمام الزمالك بنتيجة 1-5، قبل أن يخسر من الأهلي 0-4.

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