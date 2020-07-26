تشكيل الزمالك – بامبو وشيكابالا أساسيان أمام وادي دجلة

الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيراميدز

ظهر كريم بامبو في التشكيل الأساسي للزمالك بالمباراة الودية أمام وادي دجلة، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وشهد تشكيل باتريس كارتيرون الاعتماد على عمر السعيد كمهاجم صريح، ومحمد حسن كلاعب ارتكاز وحيد.

كما يشارك الثنائي إمام عاشور ومحمد عنتر منذ البداية.

وتقام المباراة الودية على ملعب بتروسبورت من 4 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد السلام – محمود علاء – عبد الله جمعة

الوسط: محمد حسن – إمام عاشور – محمد عنتر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – كريم بامبو

الهجوم: عمر السعيد

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - حجازي يتحدث عن رهانه الناجح

جديد حالة حمدي فتحي

الزمالك يواجه طنطا يوم الثلاثاء

دليلك لفهم الصراع الإداري الذي يهز الكرة المصرية

تصريحات قوية من مدرب الرجاء قبل مواجهة الزمالك

الزمالك وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: مروان طلب 9 ملايين للتجديد؟ كلام عبث 38 ثاتيه | الدوري المصري
في إيطاليا - روما ينجو من عقبة فيورنتينا.. و"هاتريك" إيموبيلي يزين خماسية لاتسيو دقيقة | أوروبا
كرة سلة - الزمالك يستعد لإفريقيا بالعودة للتدريبات 8 أغسطس 31 دقيقة | رياضات أخرى
سولشاير للمنتقدين: توقعتم أن ننهي الموسم سادسا أو سابعا.. لا تبالغوا في مدحي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي بروين عن الرقم القياسي: سلبوا مساهمتين مني.. أنا المتصدر وليس هنري 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لا أعتقد أن يلحق أجويرو بمواجهة ريال مدريد 41 دقيقة | أوروبا
غضب الهبوط؟ تروي ديني يسب المراسل على الهواء 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يوفنتوس – ديبالا ورونالدو وكوادرادو يقودون الهجوم ضد سامبدوريا 48 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك