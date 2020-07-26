تشكيل الزمالك – بامبو وشيكابالا أساسيان أمام وادي دجلة

ظهر كريم بامبو في التشكيل الأساسي للزمالك بالمباراة الودية أمام وادي دجلة، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وشهد تشكيل باتريس كارتيرون الاعتماد على عمر السعيد كمهاجم صريح، ومحمد حسن كلاعب ارتكاز وحيد.

كما يشارك الثنائي إمام عاشور ومحمد عنتر منذ البداية.

وتقام المباراة الودية على ملعب بتروسبورت من 4 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد السلام – محمود علاء – عبد الله جمعة

الوسط: محمد حسن – إمام عاشور – محمد عنتر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – كريم بامبو

الهجوم: عمر السعيد

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