قبل مواجهة تشيلسي.. بايرن يعلن إصابة بافارد

الأحد، 26 يوليه 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن إصابة مدافعه الفرنسي بنجامين بافارد في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وذكر بايرن ميونيخ في بيانه أن بافارد يعاني من إصابة في أربطة مشط القدم.

لتصير مشاركة بافارد في مواجهة تشيلسي يوم 8 أغسطس المقبل، محل شك.

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بايرن ميونيخ انتصر في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا على البلوز بثلاثية نظيفة قبل التوقف الكروي الطويل، ويستضيف نظيره إيابا على أليانتس أرينا.

بافارد (24 عاما) خاض 46 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، وشغل مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي.

هذه الإصابة ستفتح الباب على الأرجح أمام مشاركة الإسباني ألفارو أودريوزولا المعار من ريال مدريد.

لاعب ريال سوسيداد الأسبق لم يخض سوى 4 مباريات مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله إليه في يناير.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم الثنائية المحلية، بحصده لقبي الدوري والكأس، قبل أن يلتفت لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

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