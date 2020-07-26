فوضى غير مسبوقة في إسبانيا.. استبعاد فوينلابرادا من الملحق بعد تسجيل 28 حالة كورونا

الأحد، 26 يوليه 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

إلتشي

نشبت أزمة كبيرة في كرة القدم الإسبانية، بخصوص المقعد الرابع المشارك في ملحق الصعود للدوري الممتاز.

قادش، وويسكا ضمنا صعودهما، فيما تأهلت أندية: ريال سرقسطة، وألميريا، وجيرونا إلى الملحق، ليتبقى ملحق المركز السادس الذي لم يتحدد.

حاليا يتواجد إلتشي في المركز السادس، بفارق نقطة عن فوينلابرادا صاحب المباراة الأقل، إذ لم يخض مواجهته أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، بسبب ضرب فيروس كورونا لأفراده.

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مجموع أعداد مصابي فوينلابرادا وصل يوم أمس إلى 28 حالة بحسب ما أعلن النادي في بيانٍ رسمي .

بالتالي، فـ فوينلابرادا كان يكفيه حصد نقطة واحدة من مباراته الأخيرة، حتى يتعادل مع إلتشي في النقاط، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة.. لكن هذا لن يحدث.

رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قررت في بيان لها اليوم الأحد، إلغاء المباراة المتبقية بين ديبورتيفو لاكورونيا وفوينلابرادا بسبب عدم وجود وقت لإقامتها، وإبقاء الجدول على ما هو عليه، ليخطف إلتشي البطاقة الرابعة في الملحق، ويتأهل لمواجهة سرقسطة.

قرار لا ليجا ينتظر التصديق من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، فيما نشر فوينلابرادا بدوره بيانا أوضح فيه أنه "ضحية" وليس مذنبا، وأن النادي لم يتهاون في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية ضد فيروس كورونا.

تغريدة مثيرة للجدل

مباشرةً بعد بيان لا ليجا واستبعاد فوينلابرادا من الصورة، غرّد خافيير تيباس رئيس الرابطة عبر حسابه على تويتر:

"الأعزاء مدربي ولاعبي وإداريي وموظفي فويلانبرادا، لقد اتبعتم كل التوجيهات الخاصة بـ لا ليجا، الشخص الوحيد المسؤول عن سفركم إلى لاكورونيا هو أنا، وأنا من اتخذت القرار، وليس أي شخص آخر.

كرة القدم تدين لكم، كل الدعم لكم، الفرصة ستأتيكم مرة أخرى".

ولم تحدد الرابطة حتى اللحظة مواعيد مباريات الملحق الإسباني المؤهل إلى الدوري الممتاز.

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