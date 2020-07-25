فاروق جعفر يفسر تصريحاته: يُهمني سُمعة الجميع.. والمنتخب وصل عن جدارة للمونديال

السبت، 25 يوليه 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

فاروق جعفر‎

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر أن تصريحاته فُسرت بشكل خاطئ وأنه لم يقصد الإساءة لأي أحد.

وخرج فاروق جعفر بتصريحات نارية في الساعات الأولى من يوم السبت، ليتحدث عن مساعدة التحكيم للفرق المصرية في إفريقيا، إلى جانب "مجاملة" منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990.

وقال فاروق جعفر: "لم أتحدث على الإطلاق عن دفع الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أي فريق مصري، لأي أموال لأي حكم من أجل الفوز".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "تحدثت فقط عن واقعة حضرتها بالفعل وأنه يتم عرض هذا الأمر على الأندية، ولكن الأندية لا توافق".

وتابع "لم أقصد تماما أن منتخب مصر وصل كأس العالم 90 بتدابير غير أخلاقية. لم أقل ولم أقصد ذلك نهائيا".

وأشار "أنا مصري ويُهمني سمعة كل شخص في مصر. منتخب مصر وصل بشقا وعرق اللاعبين وبالجماهير العريقة، وليس بأي أمور غير أخلاقية".

وأجاب فاروق جعفر على سؤال (هل كان يتم "تظبيط" الحكام الأفارقة للفرق المصرية؟)، قائلا: "لا أعرف. كل ما ذكرته هو واقعة فقط حصلت معي عام 79 وللعلم الزمالك خسر تلك المباراة".

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