وداعية الموسم.. النني يسجل لأول مرة ويصنع في انتصار أخير لـ بيشكتاش

سجل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر، هدفا في انتصار فريقه بيشكتاش على حساب جنتشلربيرليجي التركي. هدف هو الأول له بقميص الفريق التركي

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وانتصر بيشكتاش على جنتشلربيرليجي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة والوداعية من الدوري التركي.

دوري حُسم كل شيء فيه قبل الجولة الأخيرة بتتويج باشاك شهير باللقب، ووصول طرابزون سبور لتصفيات دوري الأبطال، وضمان بيشكتاش وسيفاس سبور المشاركة في تصفيات الدوري الأوروبي.

وشارك النني في اللقاء الوداعي للموسم، بالكامل ونجح في صناعة الهدف الثاني لـ عبد الله ديابي وسجل الهدف الثالث لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 81

البداية في اللقاء كانت لصالح الضيوف بهدف ملغي بداعي لمسة يد على المدافع فلافيو.

بعدها وبنفس الطريقة تم إلغاء الهدف الأول لـ بيشكتاش في الدقيقة 43 بداعي لمسة يد على كيفين نكودو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيشكتاش في الدقيقة 52 سجلها أتيبا هاتشينسون.

وفي الدقيقة 78 عزز عبد الله ديابي تقدمه فريقه مستغلا تمريرة رائعة من النني جعلته ينفرد بالمرمى، قبل أن يمر من الحارس، ويتعثر قليلا قبل أن يسدد في الشباك.

وحصل بيشكتاش على ركلة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 81 تولى تسديدها محمد النني، وحولها بنجاح داخل الشباك.

هدف النني هو هدفه الشخصي الأول بقميص بيشكتاش في الدوري التركي، منذ انضمامه للأخير على سبيل الإعارة من أرسنال.

ووصل بيشكتاش للنقطة 62 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جنتشلربيرليجي عند النقطة 36 في المركز الـ 13.

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