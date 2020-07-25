في مباراة لوكاكو.. إنتر يخطف الوصافة من أتالانتا

انتصر فريق إنتر ميلان أمام مضيفه جنوى بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي ليخطف الوصافة من أتالانتا ويشعل الأمتار الأخيرة من المسابقة قبل نهايتها.

أهداف إنتر سجلها نجم اللقاء روميلو لوكاكو هدفين وأليكسيس سانشيز هدفا.

إنتر سير اللقاء حسبما أراد وتمكن من التحكم في خطورة هجوم جنوى، وكاد أن تتقدم الأفاعي في الدقيقة 22 بعد هجمة خطيرة بدأها لوكاكو ومررها إلى كريستيان إريكسن الذي انطلق إلى منطقة الجزاء ومررها بالكعب على حافة المنطقة على أساس أن يسجل لوكاكو بتسديدة، لكن الدفاع أبعد الكرة لتصل إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي سدد لكنها تحولت إلى ركنية.

وجاءت أول أهداف إنتر في اللقاء في الدقيقة 34 بعد عرضية أكثر من رائعة ومتقنة للغاية من كريستيانو بيرياجي لتصل الكرة إلى العملاق المتألق لوكاكو والذي تخلص من المدافع زاباتا ببراعة وسجل برأسية في شباك جنوى.

وفي الشوط الثاني سبب فيكتور موسيس إزعاجا كبيرا في الجانب الأيمن لجنوى وشكل خطورة في الدقيقة 65 لكنها مرت بسلام على جنوى.

وفي الدقيقة 82 سجل إنتر ثاني الأهداف، بعد انطلاقة ومراوغة رائعة من موسيس الذي أرسل عرضية رائعة ليقوم سانشيز بخطف مراقبه إدواردو جولدانيجا بتحرك رائع للغاية ويسجل ثاني الأهداف.

الهدف الثالث كان أبرز لحظات اللقاء وأجملها، بمجهود رائع لنجم المباراة لوكاكو، الذي انطلق في مرتدة بسرعته وقوته بطريقة رائعة للغاية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليركض وحيدا قبل أن يحاول كريستيان روميرو قطع الكرة منه لكنه راوغه ثم تخطى جولدانيجا ليواجه ماتيا بيرين وجها لوجه على حافة منطقة الست ياردة ويسجل الهدف الثالث.

إنتر رفع رصيده من النقاط إلى 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر والذي سيواجه سامبدوريا في نفس الجولة يوم الأحد.

يوفنتوس بحاجة للفوز بمباراة سامبدوريا لحسم لقب الدوري الإيطالي.

أما جنوى فتجمد رصيده من النقاط عند 36 نقطة في المركز الـ17 بفارق 4 نقاط عن ليتشي في أول مراكز الهبوط، والذي سيواجه في نفس الجولة بولونيا يوم الأحد.





















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