الإنتاج الحربي: 5 عينات إيجابية تحوّلت إلى سلبية بالفعل

السبت، 25 يوليه 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، عن تحوّل 5 حالات مصابة بـ كورونا بين أفراد الفريق إلى سلبية.

وصرّح مهدي عبر أون تايم سبورتس 2: "أجرينا مسحتين خلال آخر 48 ساعة".

وأوضح: "مسحة تأكيدية للحالات السلبية، وظهرت كلها سلبية مجددا الحمد لله".

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وتابع: "ومسحة جديدة لـ14 حالة مصابة، تحوّلت 5 منها إلى سلبية بالفعل".

وأشار: "4 مصابين فضّلوا انتظار إجراء المسحات الأسبوع المقبل وعدم الخضوع لهذه المسحة".

وعن حالة مختار مختار المدير الفني للفريق المصاب بفيروس كورونا، أوضح مهدي: "هو بخير، لم تظهر عليه أي أعراض تثير القلق".

وواصل: "تدربنا اليوم بـ14 لاعبا، الخماسي الذي صارت عينته سلبية، سنجري مسحة تأكيدية ثانية له غدا".

وتطرق للحديث عن استئناف المسابقة قائلا: "بالنسبة للدوري؟ الجميع يرى موقفنا لن نطلب، ما يجب فعله معنا يجب أن ينبع من اللجنة الخماسية وليس بطلب منا".

وتابع "اللجنة الخماسية لم تتحدث معنا، سوى في أن نرى المسحات وكل شيء وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأتم "لم يتم التطرق قط لموضوع التأجيلات".

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