إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر

السبت، 25 يوليه 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - باوك

وجه إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية رسالة خاصة لـ فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بعد تصريحات الأخير بخصوص "مجاملة" منتخب مصر.

وخرج فاروق جعفر بتصريحات نارية في الساعات الأولى من يوم السبت، ليتحدث عن مساعدة التحكيم للفرق المصرية في إفريقيا، إلى جانب "مجاملة" منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990، قبل أن يفسر تصريحاته. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حسن: "كل التقدير والاحترام لـ فاروق جعفر، ولكن ربما عندما يتحدث أي شخص عن أي موضوع، "بيفلت منه كلام كثير".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "كلام فاروق جعفر كان واضحا وكلنا استمعنا له، هو الآن شعر بالحرج وشعر بأن الكلام زائد عن الحد لأنه يمس مصر بالكامل وليس فريق بعينه".

وتابع في رسالته لـ فاروق جعفر "أقول لـ فاروق جعفر إنه خانه التوفيق في التعبير. منتخب مصر وصل مونديال 90 عن جدارة واستحقاق".

واستمر "الفرق المصرية هي التي تُظلم في إفريقيا وليس العكس. أرفض تماما تماما ما قاله فاروق جعفر".

واستشهد " مع المصري في نصف نهائي الكونفدرالية ضد فيتا كلوب، كنا نمتلك فيديوهات ورسائل وتسجيلات لحديث الحكم معنا، وقال لنا ما هو عرضكم؟ لأنه حصل على عرض من فيتا".

وأكمل حديثه قائلا: " كان يمكننا تفجير تلك القضية ولكن للأسف مجلس المصري لم يفعل ذلك وضاع حقنا".

وواصل إبراهيم حسن حديثه قائلا: "ما أحزنني في حديث فاروق جعفر ما قاله عن الجيل الحالي وأنه وصل كأس العالم عن جدارة واستحقاق على عكس جيل 90".

واستدرك "كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر".

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