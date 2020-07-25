نابولي: لم تصلنا عروض لأي من لاعبينا حتى كوليبالي.. وحقيقة إتمام صفقة أوسيمين

قال كريستيانو جينتولي مدير نادي نابولي إن فريقه لم يتلق أي عروض حاليا من أجل لاعبيه ومن ضمنهم كوليبالي، كما أوضح أن صفقة ضم فيكتور أوسيمين من ليل تحتاج لاتفاق مع وكيل اللاعب الجديد.

وصرح جينتولي عبر شبكة “دازن” قائلا: “في الوقت الحالي، لم نستقبل أي عروض من أجل أي لاعب، كوليبالي كان لديه عروض مهمة في الماضي، واهتمام كبير، لكن لا يجب أن نستعجل قراراتنا”.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر سيتي في وقت سابق بضم كاليدو كوليبالي من نابولي لتعزيز صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأضاف مدير نابولي “نعتبر لاعبينا مهمين، وسنناقش الموقف معهم”.

وأتم “علينا أن نتوصل لاتفاق من أجل أوسيمين مع وكيله الجديد، نحن مهتمون بضمه وسنرى ما سيحدث، لكن الأمر ليس كما يعتقد الجميع”.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن نابولي حسم صفقة ضم ضم فيكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي.

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