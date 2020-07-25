لوكاكو: أهدرنا العديد من النقاط هذا الموسم.. ومستعدون للفوز بالدوري الأوروبي السبت، 25 يوليه 2020 - 21:44 كتب : FilGoal إنتر ضد جنوى لوكاكو إنتر ميلان الدوري الأوروبي نرشح لكم أخر الأخبار طبيب الزمالك ردا على فرج عامر: لا يجوز المزاح بخصوص فيروس كورونا.. تسببت في قلق كبير 6 دقيقة | الدوري المصري مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك 15 دقيقة | مصر الإنتاج الحربي: 5 عينات إيجابية تحوّلت إلى سلبية بالفعل 28 دقيقة | مصر رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: سنشدد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد وتقليل الأحضان عقب الأهداف 32 دقيقة | الدوري المصري إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر 38 دقيقة | مصر إكرامي: سأشجع الأهلي إن واجهه شريف.. ونصيحة لرمضان صبحي 43 دقيقة | الدوري المصري أبو جريشة: الإسماعيلي أكثر من عانى تحكيميا.. فاروق جعفر لا يدري خطورة ما يقول 44 دقيقة | مصر فاروق جعفر يفسر تصريحاته: يُهمني سُمعة الجميع.. والمنتخب وصل عن جدارة للمونديال 58 دقيقة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر فاروق جعفر يفسر تصريحاته: يُهمني سُمعة الجميع.. والمنتخب وصل عن جدارة للمونديال أبو جريشة: الإسماعيلي أكثر من عانى تحكيميا.. فاروق جعفر لا يدري خطورة ما يقول وداعية الموسم.. النني يسجل لأول مرة ويصنع في انتصار أخير لـ بيشكتاش الأكثر مشاهدة 1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب أمس اليوم غدا الدوري الإيطالي 0 جنوى 3 إنتر ميلان انتهت الدوري الإيطالي 2 نابولي 0 ساسولو انتهت الدوري الإيطالي 1 بريشيا 2 بارما انتهت دوري نجوم قطر 1 الدحيل 1 أم صلال انتهت دوري نجوم قطر 2 السد 1 الخور انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - ليفربول لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - أستون فيلا لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - واتفورد لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - ولفرهامبتون لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - مانشستر يونايتد لم تبدأ 17:00 قد ينال إعجابك