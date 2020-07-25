الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي والشامي جاهزان للمشاركة

السبت، 25 يوليه 2020 - 21:24

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

كشف أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي جاهزية عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي للمشاركة مع الفريق.

وقال المدرب العام للدراويش: "عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي انتظما في التدريبات الجماعية للفريق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الثنائي تعافى من الإصابة وأنهى فترة التأهيل وجاهز للمشاركة في الوديات".

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وتابع "عودة عبد الرحمن مجدي والشامي سيزيد من قوة الدراويش، نظرا لأنهما من العناصر الأساسية في قوام الإسماعيلي".

وأشار "الجهاز الفني سيدفع بالثنائي بعض الوقت خلال لقاء الفريق الودي أمام مصر للمقاصة يوم الأحد".

وأكمل حديثه قائلا: "الجهاز الفني ضم 19 لاعبا لخوض المباراة الودية لزيادة لياقة المباريات لدى اللاعبين".

ويلعب الإسماعيلي وديا يوم الأحد أمام المقاصة ضمن الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري.

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