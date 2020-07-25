الزمالك يواجه وادي دجلة على 4 أشواط

السبت، 25 يوليه 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يخوض الزمالك مباراته الودية الثالثة أمام وادي دجلة غدا الأحد، على 4 أشواط.

واتفق الجهاز الفني للفريقين بحسب الموقع الرسمي للزمالك، على خوض مباراة من 4 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة.

وتقام المباراة في الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

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ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش في مباراة ودية رابع يوم الأربعاء المقبل ببرج العرب.

وكان الزمالك قد انتصر وديا على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر 0-1 أمام بيراميدز.

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