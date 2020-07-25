الزمالك يواجه وادي دجلة على 4 أشواط

يخوض الزمالك مباراته الودية الثالثة أمام وادي دجلة غدا الأحد، على 4 أشواط.

واتفق الجهاز الفني للفريقين بحسب الموقع الرسمي للزمالك، على خوض مباراة من 4 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة.

وتقام المباراة في الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش في مباراة ودية رابع يوم الأربعاء المقبل ببرج العرب.

وكان الزمالك قد انتصر وديا على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر 0-1 أمام بيراميدز.

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