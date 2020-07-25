تأجيل مباراة في إسبانيا بسبب إصابة أحد أقارب اللاعبين بكورونا

السبت، 25 يوليه 2020 - 18:50

كتب : محرر في الجول

بورتوجاليت الإسباني

تأجلت مباراة سيستاو ريفر وبورتوجاليت المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا بسبب إصابة أحد أقارب لاعبي بورتوجاليت بفيروس كورونا.

وكان مقررا إقامة المباراة النهائية لدوري الدرجة الرابعة الإسباني اليوم السبت.

ولكن جاءت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا لأحد أقارب لاعبي بورتوجاليت إيجابية، وهو ما تسبب في تأجيل المباراة.

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وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المباراة تم تأجيلها لحين إشعار آخر.

وسيخضع كل لاعبي بورتوجاليت لفحوصات خاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع.

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