مران الزمالك – عودة مصطفى فتحي وبامبو وحازم إمام.. وغياب زيزو

انتظم مصطفى فتحي وكريم بامبو في تدريبات فريقهما الزمالك اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

وانتهى الثنائي مؤخرا من البرنامج التأهيلي الذي أعده لهما باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب.

كما تعافى حازم إمام ظهير أيمن الفريق من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مباراة بيراميدز الودية.

وشارك إمام في المران الجماعي بشكل طبيعي مع زملائه، ليصبح جاهزا طبيا للمشاركة في ودية وادي دجلة.

فيما غاب أحمد سيد زيزو عن المران بإذن من الجهاز الفني، إذ يتواجد مع أسرته في محافظة المنيا.

ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدا في الودية أمام وادي دجلة.

كما خاض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة "الجيم"، بعد أن فضّل الجهاز الفني إراحته من التدريبات الجماعية حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل.

بينما خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم "أوباما" وكاسونجو كابونجو، تدريبات خاصة على هامش المران الجماعي.

وركض الثلاثي حول الملعب فترة أطول لزيادة معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على الوزن المثالي له.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة وديًا غدا الأحد على ملعب بتروسبورت، بعد أن انتصر على سموحة 5-1، وخسر من بيراميدز 0-1.

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