زينيت يتوج بكأس روسيا ويحصد الثنائية المحلية

فاز زينيت سان بطرسبرج بلقب كأس روسيا، بعد تغلبه على نظيره خيمكي بهدف دون رد على ملعب سنترال في مدينة يكاترنبرج.

وسجل المخضرم أرتيم دزيوبا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

ليرفع زينيت الكأس رقم 5 في تاريخه، والأولى منذ 2016.

فيما خسر خيمكي النهائي الثاني في تاريخه بعد أن لعب نهائي 2005 وخسره أيضا.

زينيت جمع بين ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وهي المرة الثانية في تاريخه التي يحقق إنجازا مماثلا بعد عام 2010.

وتأهل سبارتك موسكو إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، مستفيدا من خسارة خيمكي، ومن تأهل زينيت إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري الروسي.

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