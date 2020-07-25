رودريجو: مودريتش يجعلني أناديه بـ "أبي"

السبت، 25 يوليه 2020 - 18:06

كتب : FilGoal

مودريتش - رودريجو - ريال مدريد

كشف رودريجو لاعب ريال مدريد، عن علاقة طريفة تجمعه بزميله المخضرم لوكا مودريتش.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

رودريجو (19 عاما) يقضي عامه الأول في ريال مدريد، ويبدو أن وجد البيئة المثالية بالفعل في وجود لاعبين أصحاب خبرات مثل مودريتش (34 عاما)

وصرّح رودريجو في حوار مع متابعيه عبر تويتر: "علاقتي قوية بـ مودريتش، علاقة أب بابنه".

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وتابع: "عندما اكتشف أن والدي يبلغ 35 عاما، لم يصدق ذلك".

وكشف: "قال لي: حسنا، احترمني، فأنا كبير كفاية لأكون والدك".

وواصل: "من وقتها، أناديه بـ أبي، وهو يناديني بـ بُني".

وعند سؤاله عن لاعبه المفضل، أجاب: "كريستيانو رونالدو".

وأتم: "اللعب مع إدين هازارد بمثابة الحلم لأني أعتبره قدوتي، من الشرف اللعب إلى جواره".

وخاض رودريجو 25 مباراة مع ريال مدريد في موسمه الأول، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

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