فريق إسباني يعلن 28 إصابة بكورونا بين صفوفه.. وأزمة في ملحق الصعود لليجا

أعلن نادي فوينلابرادا الإسباني عن اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بكورونا بين صفوفه، ليصل إجمال حالات المصابين إلى 28 حالة.

وتأجلت المباراة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية بين فوينلابرادا وديبورتيفو لاكرونيا والتي كان مقررا لها يوم الإثنين الماضي، بسبب اكتشاف حالات إيجابية بين صفوف فوينلابرادا.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم السبت إنه يشعر بالألم والقلق بسبب اكتشاف حالات جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 28.

وأضاف إلى أن 4 حالات من الـ12 حالة المتكشفة حديثا تواجدوا في مدريد، ولم يختلطوا بالفريق منذ مواجهة إليتشي يوم 17 يوليو.

أما الـ8 حالات الأخرى فتحولت نتائج مسحاتهم من سلبية إلى إيجابية مؤخرا، رغم أنهم التزموا بالعزل الصحي خلال الأيام الستة الأخيرة.

ولكن فوينلابرادا أكد على أن لاعبيه الموجودين في المستشفى في حالة جيدة، ولم تظهر عليهم أي أعراض خطيرة حتى الآن.

يذكر أن فوينلابرادا احتاج نقطة واحدة من مباراته ضد ديبورتيفو ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المؤهل لملحق الصعود لليجا.

وينتظر ريال سرقسطة وألميريا وجيرونا تحديد المنافس الرابع على بطاقة الصعود لليجا، بعدما ضمن هويسكا وقادش الصعود مباشرة.

وتقدمت أندية مختلفة من فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني بشكاوى حول الوضع بعدما لعبوا جميع مبارياتهم النهائية في المسابقة يوم الاثنين بينما تم تأجيل مباراة فوينلابرادا وديبورتيفو.

وقد يؤدي خرق الإجراءات الاحترازية المطبقة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن فيروس كورونا إلى عقوبات على فوينلابرادا تصل غرامة أو خصم نقاط أو حتى هبوط للدرجة الأدنى.

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