في الدرجة الثانية - هشام زكريا.. الجوهري مثلي الأعلى وحققت الصعود للممتاز لاعبا ومدربا

يعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادي تيرن أوت البلجيكي.

كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهم نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.

هشام زكريا المدير الفني لـ الداخلية يروي مسيرته لـ FilGoal.com:

رحلة الصعود

"بدأت في ناشئين نادي نسيج حلوان ثم صُعدت للفريق الأول وتأهلت معهم للدوري الممتاز وكنت هدافا للفريق لموسمين".

"عدنا للدرجة الثانية واستمررت مع الفريق 3 مواسم، شاركت خلالها في مراكز المهاجم وصانع الألعاب والجناح".

"انتقلت لنادي منتخب السويس في الدرجة الثانية موسم 93-94 ثم تأهلنا للدوري الممتاز بقيادة المدير الفني محمد عمارة".

"وحققنا المركز السادس في موسم 94-95 واستمررت موسم آخر مع منتخب السويس بقيادة فنية للراحل أحمد رفعت".

"ثم الانتقال لنادي الكروم في الدرجة الثانية بقيادة صلاح الناهي والصعود للدوري الممتاز وتحقيق أداء جيد مع الفريق وسط الكبار".

"سافرت لليونان من أجل الإحتراف ولكن لم أوفق فقررت العودة في مصرـ والاعتزال بعمر 29 عاما".

عالم التدريب

"صديقي أحمد الجوهري نجل الراحل محمود الجوهري هو من سهّل لي باجتماعات مع الجوهري للإستفادة الكبيره منه ويعتبر هو مثلي الأعلى في التدريب فرؤيته كانت تسبق جيله".

"لم يكن مدربا دفاعيا ولكن كان يتعامل وفقا لخامة اللاعبين".

"عملت في وادي دجلة وكان هناك توأمة مع أرسنال الإنجليزي أجريت دراسات مع مدربين النادي"

"توليت تدريب وادي دجلة في الدرجة الرابعة ثم الصعود للثالثة ثم الثانية ثم النجاح بالتأهل للدوري الممتاز".

"ثم عملت مساعدا مع والتر مويس في الفريق الأول لنادي وادي دجلة في الدوري الممتاز".

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"رحل مويس وتم تعييني مديرا فنيا للفريق وحققنا نتائج جيدة".

"انتقلت بعدها للعمل مديرا فنيا لنادي تيرن أوت البلجيكي في الدرجة الثانية وحققنا حلم الفريق بالبقاء وكانت تجربة مميزة".

"عدت مجددا لوادي دجلة وشاركنا في الكونفدرالية وودعنا من دور 16 وحققنا المركز الخامس في الدوري".

"ثم رحلت بعد توتر العلاقة فقررت الابتعاد وهو من أفضل قراراتي حفاظا علي علاقتي الكبيرة مع المسؤولين".

عملت مع نادي القناة في الدرجة الثانية ولكن لم نوفق في الصعود، ثم خضت تجربة قصيرة في الترسانة ونادي مصر".

"اتجهت لمشروع آخر وهو مشروع نادي الجونة في الدرجة الثانية مع نادر شوقي، كان هناك صعوبات في المجموعة والمسافات الطويلة وسوء أرضية بعض الملاعب، ولكن بمجهود المنظومة ككل حققنا الصعود للدوري الممتاز في ثاني التجارب الناجحة بعد وادي دجلة".

"قدت الفريق في الدوري الممتاز وكانت هناك فترة تعرض خلالها الثلاثي الهجومي للإصابة وهم محمد ناجي جدو واسلام رشدي ومحمود الشبراوي، وقررتالرحيل بعد الجولة الـ 15".

"أقود نادي الداخلية في الدرجة الثانية في الموسم الحالي".

فكر هجومي

"أفضل لاعب قمت بتدريبه هو محمود الشبراوي لاعب الجونة، فهو لاعب يتميز بالمهارة والسرعة فهو صلاح جديد".

"حققت الصعود كلاعب من الدرجة الثانية للممتاز مع نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم وكمدرب مع وادي دجلة والجونة".

"وكنت لاعبا في خط الهجوم لذلك أتبع التدريب الهجومي فهو خير وسيلة للدفاع".

"النجاح ليس مرتبطا بالنادي الشعبي أو الخاص، ولكن مرتبط بفكر الأدارة، ولدينا تجربة ناجحة في نادي جماهيري وهو محمد مصيلحي مع نادي الاتحاد السكندري".

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