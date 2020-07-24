في الدرجة الثانية - هشام زكريا.. الجوهري مثلي الأعلى وحققت الصعود للممتاز لاعبا ومدربا
الجمعة، 24 يوليه 2020 - 16:11
كتب : رضا السنباطي
يعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادي تيرن أوت البلجيكي.
كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهم نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.
هشام زكريا المدير الفني لـ الداخلية يروي مسيرته لـ FilGoal.com:
رحلة الصعود
"بدأت في ناشئين نادي نسيج حلوان ثم صُعدت للفريق الأول وتأهلت معهم للدوري الممتاز وكنت هدافا للفريق لموسمين".
"عدنا للدرجة الثانية واستمررت مع الفريق 3 مواسم، شاركت خلالها في مراكز المهاجم وصانع الألعاب والجناح".
"انتقلت لنادي منتخب السويس في الدرجة الثانية موسم 93-94 ثم تأهلنا للدوري الممتاز بقيادة المدير الفني محمد عمارة".
"وحققنا المركز السادس في موسم 94-95 واستمررت موسم آخر مع منتخب السويس بقيادة فنية للراحل أحمد رفعت".
"ثم الانتقال لنادي الكروم في الدرجة الثانية بقيادة صلاح الناهي والصعود للدوري الممتاز وتحقيق أداء جيد مع الفريق وسط الكبار".
"سافرت لليونان من أجل الإحتراف ولكن لم أوفق فقررت العودة في مصرـ والاعتزال بعمر 29 عاما".
عالم التدريب
"صديقي أحمد الجوهري نجل الراحل محمود الجوهري هو من سهّل لي باجتماعات مع الجوهري للإستفادة الكبيره منه ويعتبر هو مثلي الأعلى في التدريب فرؤيته كانت تسبق جيله".
"لم يكن مدربا دفاعيا ولكن كان يتعامل وفقا لخامة اللاعبين".
"عملت في وادي دجلة وكان هناك توأمة مع أرسنال الإنجليزي أجريت دراسات مع مدربين النادي"
"توليت تدريب وادي دجلة في الدرجة الرابعة ثم الصعود للثالثة ثم الثانية ثم النجاح بالتأهل للدوري الممتاز".
"ثم عملت مساعدا مع والتر مويس في الفريق الأول لنادي وادي دجلة في الدوري الممتاز".
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"رحل مويس وتم تعييني مديرا فنيا للفريق وحققنا نتائج جيدة".
"انتقلت بعدها للعمل مديرا فنيا لنادي تيرن أوت البلجيكي في الدرجة الثانية وحققنا حلم الفريق بالبقاء وكانت تجربة مميزة".
"عدت مجددا لوادي دجلة وشاركنا في الكونفدرالية وودعنا من دور 16 وحققنا المركز الخامس في الدوري".
"ثم رحلت بعد توتر العلاقة فقررت الابتعاد وهو من أفضل قراراتي حفاظا علي علاقتي الكبيرة مع المسؤولين".
عملت مع نادي القناة في الدرجة الثانية ولكن لم نوفق في الصعود، ثم خضت تجربة قصيرة في الترسانة ونادي مصر".
"اتجهت لمشروع آخر وهو مشروع نادي الجونة في الدرجة الثانية مع نادر شوقي، كان هناك صعوبات في المجموعة والمسافات الطويلة وسوء أرضية بعض الملاعب، ولكن بمجهود المنظومة ككل حققنا الصعود للدوري الممتاز في ثاني التجارب الناجحة بعد وادي دجلة".
"قدت الفريق في الدوري الممتاز وكانت هناك فترة تعرض خلالها الثلاثي الهجومي للإصابة وهم محمد ناجي جدو واسلام رشدي ومحمود الشبراوي، وقررتالرحيل بعد الجولة الـ 15".
"أقود نادي الداخلية في الدرجة الثانية في الموسم الحالي".
فكر هجومي
"أفضل لاعب قمت بتدريبه هو محمود الشبراوي لاعب الجونة، فهو لاعب يتميز بالمهارة والسرعة فهو صلاح جديد".
"حققت الصعود كلاعب من الدرجة الثانية للممتاز مع نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم وكمدرب مع وادي دجلة والجونة".
"وكنت لاعبا في خط الهجوم لذلك أتبع التدريب الهجومي فهو خير وسيلة للدفاع".
"النجاح ليس مرتبطا بالنادي الشعبي أو الخاص، ولكن مرتبط بفكر الأدارة، ولدينا تجربة ناجحة في نادي جماهيري وهو محمد مصيلحي مع نادي الاتحاد السكندري".
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