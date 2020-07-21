وادي دجلة يستخدم التكنولوجيا لتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر تطبيقه الذكي

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

شعار وادي دجلة

قرر مجلس إدارة أندية وادي دجلة برئاسة طارق راشد استخدام التكنولوجيا عن طريق تطبيقه الذكي لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الإجتماعي لتحديد نسب التواجد الآمنة داخل النادي.

ويأتي ذلك في إطار عودة النشاط الرياضي والالتزام بالطاقة الاستيعابية وفقًا لوزارة الشباب والرياضة، أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن إطلاقها خدمة جديدة على التطبيق الخاص بها، لمعرفة عدد الزوار المتواجدين في النادي، ونسبة التواجد الآمنة المسموح بها، بالإضافة إلى متابعة نسبة الأشغال في النادى و تحديد الأوقات المناسبة لزيارة النادى طبقا لقواعد التباعد الاجنماعى، والحفاظ على أمن وسلامة الأفراد.

ومن جانبه، قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة "حرصنا منذ بداية تلك الفترة الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد على إدماج مختلف الوسائل التكنولوجية وإدخال التسهيلات المتنوعة في الخدمات المقدمة لتشمل التطبيق الذكي، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت، وبرامج التقييم المختلفة، لضمان صحة وسلامة الأعضاء."

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كما أضاف راشد" أصبح الآن من الضروري الاعتماد على مزيد من الحلول التكنولوجية الحديثة في جميع الصناعات والقطاعات بما في ذلك الرياضة، لتمهيد الطريق لتحقيق التحول الرقمي، والذي يتماشى مع اتجاه وخطة الدولة 2030."

كانت قد أعلنت أندية وادى دجلة سابقًا، عن استئناف التدريبات والأنشطة الرياضية وعودة فتح أبوابها للزوار منذ بداية الشهر الحالي وفقًا لما قررته وزارة الشباب والرياضة، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير والاحترازية من قياس درجة الحرارة ووضع مختلف أدوات التعقيم للاستعمال في جميع الأرجاء، وتدريب الفرق العاملة لدينا، ذلك بالإضافة إلى توفير مسئول طبي ومسئول رعاية صحية.

ويهدف تطبيق "وادي دجلة" إلى تغطية مختلف خدمات النادي لتشمل التسجيل والتقديم في مختلف الأكاديميات الرياضية، ومتابعة التدريبات، إلى جانب نظام "دجلاوي فاميلي" والذي يتيح للأعضاء جمع النقاط واستبدالها بهدايا وخصومات على منتجات من النادى وخارجه من خلال شبكة من العلامات التجارية الكبري بالإضافة تجديد العضوية.

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