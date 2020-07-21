يوسف: قرار الكاف في مصلحة رباعي الأبطال.. وميزة طاهر لا تتوافر في الأهلي

علق محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة نظام مباراتي الذهاب والإياب لمنافسات قبل نهائي دوري الأبطال.

صرح يوسف عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "القرار في مصلحة الأندية الأربعة، ويضمن لها فرصتين للتأهل وكذلك قدر أكبر من الحياد خاصة على المستوى التحكيمي".

وألمح "في الفترة الأخيرة، لم نعد بالقوة المطلوبة داخل الكاف، ولا نجد مساندة لمصر، بدليل أحداث نهائي 2018 حيث وجدنا لأول مرة الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا ضد مدرب وتم إيقاف وليد أزارو قبل يومين من المباراة وتم إجبارنا على اللعب رغم تعرض حافلة الأهلي للاعتداء مما أسفر عن إصابة هشام محمد".

وواصل "مباراتا الذهاب والإياب ستمنح أيضا الفرصة للمدربين خاصة أن المباراة الأولى للأهلي والزمالك ستكون خارج مصر، وعند تحديد مكان المباراة النهائية، يجب على الاتحاد الإفريقي أن يراعي البعد الجغرافي".

وأردف "قرارات الكاف في الفترة الأخيرة غريبة ومنقوصة، ولولا الوقفة القوية للأهلي والزمالك لاستكملت دوري الأبطال في المغرب، فالأهلي والزمالك هما من حركا اتحاد الكرة، أما بيراميدز فكان على إدارته التحرك مبكرا لحفظ حقوقه في الفوز بكأس الكونفدرالية، خاصة أن الدور قبل النهائي يضم 3 أندية من المغرب".

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء في قبل نهائي دوري الأبطال، أما بيراميدز سيواجه هورويا كوناكري في نفس المرحلة بكأس الكونفدرالية.

في سياق آخر، تحدث محمد يوسف عن صفقة الأهلي الجديدة طاهر محمد طاهر، قائلا "طاهر قدراته جيدة وعالية، فهو هداف ويجيد أيضا صناعة الأهداف، ويتسم بالسرعة والقوة الجسدية".

وأشار "سرعة طاهر نفتقدها في أجنحة الأهلي مع احترامي لرمضان صبحي وحسين الشحات وأجايي، أما جيرالدو فهو استثناء في هذا الجانب، لكن المدير الفني لا يعتمد عليه كثيرا".

وشدد محمد يوسف "عنصر السرعة والمهارة مهم جدا لأي فريق كبير في العالم، لأنه مطلوب في المواجهات الحاسمة".

وتساءل يوسف "لكن هل ريني فايلر لديه قناعة تامة بطاهر محمد؟ أو لن يمنحه الفرصة سريعا في ظل ميله لثبات التشكيل؟".

وواصل "لذا توقيت إقحام طاهر محمد مهم جدا.. كثيرا ما أبرمت الأندية صفقات مميزة، ولكنها لا تستمر أو تترك البصمة المطلوبة بسبب عامل التوقيت".

وأتم محمد يوسف تصريحاته "بعد فقدان وليد أزارو، بات عنصر السرعة مفقودا في هجوم الأهلي".

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