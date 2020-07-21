ساري: لدي عقد مع يوفنتوس.. ديبالا عانى من آلام الظهر ورونالدو من الصعب إيقافه

أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن سعادته بتحقيق الفوز على لاتسيو والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري.

وتغلب يوفنتوس على لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن ليرتفع فارق النقاط بين البيانكونيري وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط ومتبقي أربع جولات على نهاية الدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "نحتاج للحصول على 4 نقاط أخرى لحسم اللقب، كل نقطة صعبة في ظل الظروف الحالية وخوض مباراة كل 3 أيام".

وعن استبدال جونزالو إيجوايين بباولو ديبالا في عمليات الإحماء أوضح "لقد عانى ديبالا من آلام الظهر في التدريبات لهذا لم يكن سيبدأ".

وتابع "إيجوايين عانى من نفس المشكلة خلال الإحماء وديبالا شعر بتحسن لذلك كان علينا المخاطرة".

وشدد "في بعض الأحيان نتغير اعتمادا على ما إذا كان الأفضل لمواجهة دفاع الخصم أم الهجوم مباشرة، وهذا يعتمد بشكل أساسي على جاهزية اللاعبين".

وبالحديث عن إمكانية استمراره الموسم المقبل كشف "بالطبع فأنا لدي عقد مع يوفنتوس".

وعن وصول رونالدو إلى 30 هدفا في الدوري قال ساري: "رونالدو لاعب رائع ويتعافى بسرعة كبيرة بين المباريات، ليس على المستوى البدني فقط ولكن النفسي أيضا".

وبسؤاله هل يحطم الرقم القياسي لهداف الدوري الإيطالي بـ36 هدفا والمسجل باسم إيجوايين مع نابولي أوضح "إذا وضع رونالدو عقله في شئ ما فمن الصعب جدا إيقافه".

وتابع "سنرى ما إذا كان يجب أن نريحه خلال المباريات المقبلة أم لا، لو كان لا يزال في هذا المستوى فقد لا يحتاج لذلك".

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا قال ساري: "سنرى موقف الفرق التي لم تلعب منذ شهور وأخرى تلعب كل ثلاثة أيام".

وشدد "لم يكن التوقف الطويل مريحا لأي شخص، كنا نجلس في منازلنا ونستمع إلى صوت سيارات الإسعاف باستمرار".

وأتم تصريحاته "علينا التركيز الآن في الدوري الإيطالي وبعدها نستعد لموقف صعب آخر".

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