سكاي: مانشستر سيتي يرغب في ضم كوليبالي.. ولكنه يرفض سعر نابولي

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

كاليديو كوليبالي - نابولي - بارما - الدوري الإيطالي

يرغب مانشستر سيتي في الحصول على خدمات كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال السوق الصيفية، لكنه يرفض دفع السعر الذي حدده ناديه من أجل خدماته. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن نابولي قد حدد سعر 75 مليون يورو سعرا للمدافع الدولي السنغالي، لكن سيتي رغم رغبته يرفض هذا السعر.

أوريليو دي لاورينتس أوضح في اجتماعه مع وسطاء الصفقة أن مبلغ 75 مليون يورو هو أقل ما يمكن الحصول عليه مقابل خدمات كوليبالي خاصة وأنه واحد من أفضل لاعبيه.

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على الجانب الآخر، تحرك سيتي لضم نايثان آكي مدافع بورنموث والذي سيدفع مبلغ 38 مليون يورو لضمه، لكن التقرير ألمح إلى أن النادي الإنجليزي يسعى لضم مدافعين وليس مدافع وحيد.

صاحب الـ29 عاما قضى 6 سنوات في نابولي، منذ انضمامه في 2014 قادما من جينك البلجيكي بمبلغ 7.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولا يعد الموسم الجاري هو أفضل مواسمه مع الفريق الإيطالي، إذ غاب عن معظم مباريات فريقه بسبب الإصابة، وشارك في 29 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات.

كوليبالي لعب مع نابولي في 241 مباراة حتى الآن سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

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