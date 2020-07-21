سكاي: ميلان يسعى للجمع بين ريبيتش ويوفيتش مرة أخرى.. ومحاولة لضم مدافع سيلتك

أقنعت مساهمة أنتي ريبيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت المعار إلى ميلان، الفريق الإيطالي بضرورة التعاقد معه بشكل دائم خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن فالي رمضاني وكيل أعمال اللاعب سيتواجد في مدينة ميلان يوم الأربعاء لبداية مفاوضات ضمه بشكل نهائي.

ميلان سيستغل أن رمضاني هو أيضا وكيل أعمال لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد وسيحاول الحصول على خدماته، كما أنه سيواجه منافسة من نابولي الذي سأل أيضا عن إمكانية ضمه.

ريبيتش انضم إلى ميلان معارا لمدة عامين في صيف 2019، وشارك بقميص النادي الإيطالي في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 آخرين.

أما يوفيتش فانضم إلى ريال مدريد قادما من إينتراخت فرانكفورت في صيف 2019 بمبلغ 60 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025، ولم يشارك سوى في 25 مباراة مع النادي الملكي ما بين أساسي وبديل وسجل هدفين وصنع مثلهما.

ريبيتش ويوفيتش كانا زميلين في إينتراخت فرانكفورت، وضمن الفريق الذي حصد كأس ألمانيا في موسم 2017-2018 على حساب بايرن ميونيخ.

وأشار التقرير إلى أن ميلان سيتجه كذلك لضم كريستوفر أيير مدافع سيلتك، ومنتخب النرويج صاحب الـ22 عاما، ولكنه يواجه منافسة قوية من ليستر سيتي الذي يستعد بدوره للتقدم بأول عرض من أجل اللاعب.

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