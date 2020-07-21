رونالدو: الأرقام القياسية جيدة لكن الأهم فوز الفريق

يرى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أن الأرقام القياسية وتحطيمها أمر جيد لكن الأهم هو أن يفوز الفريق.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وسجل رونالدو هدفي يوفنتوس في الفوز على لاتسيو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وبات أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كنا نعرف أنها مباراة صعبة للغاية أمام فريق يتمتع بموسم رائع".

وأضاف "لكننا كنا نعلم أن هذه كانت فرصة كبيرة للفوز في ملعبنا، ونحن سعداء للغاية".

وعن أرقامه القياسية أوضح "هي أمر مهم دائما، لكن الأهم هو أن يفوز الفريق".

وشدد "نحن فريق استثنائي وأظهرنا ذلك مرة أخرى اليوم، على الرغم من أننا نريد دائما تحسين ورفع المستوى".

ووصل رونالدو إلى 50 هدفا في الدوري الإيطالي من 61 مباراة أسرع من أندري شيفيتشينكو الذي وصل بعد 68 مباراة مع ميلان.

وارتفع فارق النقاط بين يوفنتوس وأقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط بعد الفوز على لاتسيو.

وبسؤال رونالدو عن حسم اللقب والتركيز في دوري الأبطال؟ أتم تصريحاته "أمامنا أربع مباريات يجب أن ننجزها، لا يمكننا أن نخطئ ونعلم أن الدوري الإيطالي صعب والفريق يبلي بلاء حسنا".

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