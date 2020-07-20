أحمد مرتضى: عرضت فكرة انشاء استاد لـ الأهلي والزمالك على محمود طاهر

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن آخر تطورات مشروع إنشاء فرع النادي في السادس من أكتوبر وأيضا استاد الزمالك.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة ناديه: "مثل هذه المشروعات يحتاج لتمويل ضخم ووقت طويل".

وأضاف "انتهينا من التصميمات واتفقنا مع الشركة المنفذة لبناء فرع النادي في السادس من أكتوبر وخلال سنتين سيكون النادي الاجتماعي جاهزا لاستقبال الأعضاء".

وواصل "هذا المشروع مقسم إلى قسمين، الأول إنشاء النادي الاجتماعي وجمع قيمة العضويات من الأعضاء لبدء تنفيذ القسم الثاني وهو بناء الاستاد".

وشدد "بناء الاستاد يحتاج تكلفة مالية ضخمة للغاية تصل إلى 2 مليار جنيه مصري، لذلك ننتظر جمع قيمة عضويات الفرع الجديد بالإضافة إلى إيجاد شركة تساهم في التمويل".

وأتم تصريحاته "في وقت سابق اقترحت على محمود طاهر رئيس الأهلي السابق بناء استاد مشترك للأهلي والزمالك وتقاسم التكلفة المالية بسبب صعوبة تمويل ناد واحد لهذا المشروع الضخم".

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