ميدو: بأي عرف عاد وردة للمنتخب؟ انظروا لما حدث معي في 2006

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - جنوب إفريقيا

هاجم أحمد حسام ميدو نجم مصر وتوتنام السابق، اتحاد الكرة السابق، واصفا ما حدث خلال ولايته بـ "الفضائح".

وقال ميدو عبر برنامجه في قناة النهار: "وجود رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مجلس إدارة اتحاد الكرة يندرج تحت بند الفساد".

وأوضح: "الفساد ليس ماديا بالضرورة، ليس شرطا أن تكون مرتشيا حتى تكون فاسدا، بل يكمن في تضارب المصالح".

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وأضاف: "منظرنا في كأس العالم كان مقززا بسبب الفضائح التي حدثت، أزمة "الترينجات" والمخازن والخناقات على الملأ والرعاة، واللاعبين الذين تقاضوا أموال نظير إدخال قنوات فضائية لعمل لقاءات مع لاعبين آخرين، كل هذه كانت فضائح".

وتابع: "أما في كأس الأمم، فتم اتخاذ قرار بإعادة لاعب متحرش بعد استبعاده بقرار تأديبي، وقالوا إن اللاعبين من طالبوا بعودته!".

وأتم: "ميدو في 2006 قام بمشكلة مع حسن شحاتة وتم استبعاده، خرجت وقتها قلت إنني مخطئ، لكني لم يتم اعادتي، بسبب وجود اتحاد كرة وقتها يتخذ القرار، رغم أن اللاعبين الكبار كانوا يريدون عودتي".

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