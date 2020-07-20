الزمالك: ملف لقب نادي القرن عمره 20 عاما.. لذلك علينا الانتظار لنحصل على حقنا

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على آخر مستجدات تحركات ناديه في ملف لقب نادي القرن.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك: "الهجوم الشديد على مجلس إدارة الزمالك بسبب أزمة لقب نادي القرن ما هو إلا حملة مدبرة للنيل من رئيس النادي ويشارك بها بعض الزملكوية".

وأضاف "ملف لقب نادي القرن عمره 20 عاما وبالتأكيد لن نحصل على حقنا به في عدة أيام".

وأكمل "لذلك أقول لجماهير الزمالك مثلما انتظرنا 20 عاما علينا أن ننتظر لعدة أيام أخرى".

وواصل "هناك لجنة مخصصة تعمل على إعداد الملف داخل مصر وخارجها من أجل التقدم به للاتحاد الإفريقي وحتى يكون شاملا لكل الجوانب القانونية التي تثبت أن الزمالك أحق من الأهلي للحصول على لقب نادي القرن الإفريقي".

وتابع "انتظرنا لمدة 20 عاما فلا يوجد أزمة في الانتظار لمدة 10 أيام".

وأتم تصريحاته "لا أقول إن الأهلي حصل على لقب نادي القرن بطرق غير شرعية، ولكني أقول إن الزمالك هو الأحق بالحصول على هذا اللقب".

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