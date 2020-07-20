صدقي: أخشى على لاعبي سموحة من الإحباط بسبب نتيجة مباراة الزمالك

يرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن خسارة فريقه أمام الزمالك وديا كشفت له الكثير من الأخطاء في الفريق.

وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وقال حمادة صدقي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة الزمالك كشفت لنا الكثير من الأخطاء في الفريق وهذا أمر طبيعي لأنها أول مواجهة لنا بعد عدة شهور من التوقف".

وأضاف "لكني فقط أخشى على اللاعبين من الإحباط بسبب النتيجة الكبيرة".

وأكمل "للأسف أصعب ما في المباراة هو تعرض إسلام جمال لاعب الفريق لقطع في الرباط الصليبي بعدما التحم معه أحد لاعبي الزمالك بقوة في ركبته".

وأتم تصريحاته "سوف أعمل مع اللاعبين على علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الزمالك خلال الفترة المقبلة".

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