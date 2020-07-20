تقرير: يوفنتوس يبدأ التفاوض مع بوكيتينو لتعويض ساري

يبدو أن إدارة يوفنتوس غير مقتنعة بما يقدّمه ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، وتسعى إلى تعويضه باسم آخر.

هذا الاسم هو ماوريسيو بوكيتينو وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية التي أشارت إلى بدء تواصل غير رسمي مع المدرب الأرجنتيني من قبل إدارة السيدة العجوز.

يوفنتوس تواصل مع وكيل مُقرّب من بوكيتينو لبحث إمكانية تولي الأرجنتيني تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل، إذ يرونه بديلا مثاليا لـ ساري.

من جانبه، فـ بوكيتينو صاحب الأصول الإيطالية، أبدى انفتاحا عبر ممثليه لخوض تجربة في الدوري الإيطالي.

ولم يتول بوكيتينو (48 عاما) تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب توتنام هوتسبير في نوفمبر الماضي.

وقاد بوكيتينو توتنام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الوحيدة في تاريخه بالموسم الماضي.

على الجانب الآخر، خسر ساري لقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا بالفعل، وأبدى تخبطا كبيرا في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

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