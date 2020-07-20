مران الزمالك – فقرة لتطبيق نواحي تكتيكية.. وتأهيل لـ طارق حامد وبامبو ومصطفى فتحي

خاض الزمالك مرانه اليوم بمعسكره المقام في برج العرب استعدادا لاستئناف مبارياته بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وخصص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فقرة اهتم بها بالنواحي بالتكتيكية.

وبدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة وحرص الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين لمجموعات تدربوا بالكرة قبل خوض تقسيمة.

وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية المقرر تنفيذها في المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأشاد كارتيرون بأداء الزمالك في الفوز الودي على سموحة أمس الأحد بخمسة أهداف لهدف كما شرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها وصححها لهم.

وخاض كل من طارق حامد وكريم بامبو ومصطفى فتحي تدريبات تأهيلية على هامل المران.

ويعاني طارق حامد من شد خفيف في العضلة الخلفية.

فيما تماثل بامبو ومصطفى فتحي للشفاء من فيروس كورونا وخاضا تدريبات تأهيلية قبل المشاركة في المران الجماعي.

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